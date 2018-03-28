Власти Кемерово дадут субсидии пострадавшим после пожара арендаторам

Сегодня Департамент по развитию предпринимательства в Кемерово обнародовал решение касаемо предпринимателей, работающих в торговом центре «Зимняя вишня».

Так, чиновники решили предоставить субсидии для предпринимателей, руководящих малым и средним бизнесом, которые пострадали от возгорания в «Зимней вишне» 25 марта этого года. Для того, чтобы получить предоставляемые сто тысяч рублей, юридическому лицу нужно будет посетить государственный фонд поддержки предпринимателей Кемеровской области и написать соответствующее заявление.

Сообщается, что предоставляемые финансы могут быть предоставлены безвозмездным образом. Главное – предоставить доказательства того, что деньги были потрачены на поддержку бизнеса после произошедшего инцидента.

Также известно, что в списке арендаторов находились владельцы магазинов электротехники, продуктового супермаркета, салонов с ювелирными изделиями, треть из которых лишились всего, что имели, полностью.