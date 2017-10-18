Во Владивостоке родилась девочка-гигант весом почти шесть килограммов

При первом взвешивании весы показали пять килограммов 580 граммов, а при измерении роста стало ясно, что этот показатель достигает в ее случае 61 сантиметра.

В Приморском крае родилась девочка-гигант весом почти шесть килограммов. Ее родителями стали жители административного центра, Владивостока. Они назвали девочку Анной. Она является не первым и не единственным ребенком в семье - у нее уже есть старшие брат и сестра, однако они родились со средними показателями роста и веса.

В клинике родителям рассказали, что случаи, когда антропометрические показатели у новорожденных превышают средние практически в два раза, встречались ранее, однако достаточно редко. Обычно такими рождаются мальчики. На сегодняшний день организм шестикилограммовой девочки развит как у двухмесячного ребенка, однако врачи не считают это патологией.