Блондинка в одних трусиках прогулялась в Воронеже среди трущоб

Пользователи сети, которые обсуждали фотографию с девушкой, сошлись на мнении, что ее красивое и подтянутое тело не сочетается с видом обветшалых многоэтажек.

Жительница Воронежа, покрашенная в платиновый блонд, в одних трусиках прогулялась среди трущоб. Ее фотография появилась в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте". Позже под снимком началось активное обсуждение того, почему она выбрала для него именно такой фон.

На фотографии запечатлена загорелая блондинка, которая без обуви стоит на песке между растущим кустарником. Водоема рядом не видно, вместо этого пользователи сети были вынуждены созерцать вид старых многоэтажных домов. По всей видимости, именно это им и не понравилось. Многие не поняли, зачем девушка пришла в данное место в трусиках, если там невозможно загорать.

Более лояльно к фотографии отнеслась мужская половина комментаторов. Они утверждали, что не могли налюбоваться фигурой местной красавицы, а тем временем даже не обращали внимания на некрасивые дома.