В Сети появились фото со спутника полыхающих лесов Сибири

Европейское космическое агентство поделилось ужасающими фотографиям, сделанными Sentinel-2 над Хабаровским краем, где бросили догорать леса.

Фотографии были сделаны в обычном и инфракрасном свете. Результаты, которые учёные получат из этих снимков, потенциально могут предсказать экологическую ситуацию в этом районе Сибири. Фото в обычном свете изображает зелёные участки суши, до которых ещё не добралась пылающая гибель. Красные пятна – это территория пожаров и их последствия.

Более угнетающая картина предстаёт в инфракрасном свете. На этой фотографии запечатлены обширные дымовые шлейфы, исходящие от горящих лесов. Дым распространяется на десятки километров над территорией довольно быстро. Причиной возгорания лесов Сибири называют сухую тёплую погоду весны.