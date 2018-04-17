Один из водителей опубликовал в сети фотографию камеры, которая установлена на возвышенности в районе пересечения улицы Ворошилова с улицей Бахметьева.

Автомобилистов Воронежа предупредили о камере видеофиксации, щадящей гонщиков‍. Обсуждение того, где ее установили, по традиции произошла у горожан в одном из пабликов социальной сети "ВКонтакте". Так, один из пользователей сети выложил фотографию "зоркого скворечника" и написал, что заметил его на столбе на одном из пересечений с улицей Ворошилова.

Некоторые водители начали недоумевать, по какие причинам его установили именно в том месте, ведь, по их наблюдениям, там очень часто авто стоят в пробках, так что они не понимали, откуда там взяться гонщикам. Тем не менее, одна горожанка рассказала, что камера видеофиксации, скорее всего, не работает. Она рассказала, как промчала там на своем транспортном средстве не так давно, однако после ей так и не пришел штраф. Другой же воронежец развеял этот миф, предъявив свой штраф за быструю езду именно в том месте.