Странное поведение женщины в Домодедово было отмечено в сети. Некоторым пользователям удалось заснять увиденное на видео, после чего они опубликовали материалы в сети.

Абсолютно голая женщина на улице удивила жителей Подмосковья. Одна из жительниц Домодедово рассказала о событиях, очевидцем которых стала. По ее словам, вместе с подругами она гуляла по городу и услышала в стороне какой-то шум: свист, аплодисменты, сигнальные звуки автомобилей. Когда они вместе подошли ближе, то увидели, что внимание остальных горожан приковано к женщине, которая гуляла абсолютно голая.

По словам очевидцев, она шла довольно быстро, однако изредка останавливалась и что-то рассматривала. Прохожие задавали ей вопросы о том, что случилось, однако она на них не отвечала.

Напомним, это не единственное необычное событие, которое произошло в Домодедово за последнее время. Так, несколько дней назад при строительстве ВПП в том районе обнаружили авиабомбу.