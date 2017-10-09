В Москве у уличных фотографов конфисковали ушастых сов

Сегодня в центре Москвы были конфискованы четыре ушастые совы, с помощью которых нелицензированно зарабатывали на жизнь уличные фотографы.

К предлагающим сделать фотографии с птицами предъявили претензии представители правопорядка в области природоведения.

После проверки документов и лицензии оказалось, что таких не имеется. Сообщается, что сов направили в центр передержки животных. Известно, что птицы находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает. По отношению к любителям лёгкого заработка был заведён протокол административного характера.

Ушастые совы принадлежат к видам, которые находятся под охраной международной конвенции СИТЕС. При отсутствии агрессивного поведения по отношению к птицам они не причиняют вред людям.