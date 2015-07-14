Находчивость не помогла: полицейского будут судить за подмену спирта на воду

Сегодня стало известно о завершении досудебного следствия относительно нечестного стража правопорядка. Так, в Кабардино-Балкарии полицейскому инкриминируют превышение полномочий и служебный подлог, которые были зафиксированы в июне прошлого года.

Известно, что оперуполномоченные задержали грузовик, который перевозил сорок тысяч литров жидкости в пятилитровых ёмкостях. Во время общения с водителем он уточнил, что занимается перевозкой спиртосодержащих веществ, но оказалось, что занимался этим нелегально – разрешения и необходимая документация отсутствовали.

Когда стало окончательно понятно, что груз будет конфискован, а перевозчика привлекут к ответственности, один находчивый следователь решил подменить содержимое канистр на простую воду, но не учёл, что они будут отправлены на экспертизу.

Сообщается, что водителя привлекут к административному наказанию, а следователь будет вынужден оказаться на скамье подсудимых.