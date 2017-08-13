Сергей Собянин: В Москве ликвидируют стихийные рынки

Глава московского правительства Сергей Собянин сделал громкое заявление, относящееся к рынкам столицы.

Так, мэр сказал, что главной необходимостью для благоустройства города является усовершенствование рыночной торговли, в том числе так называемых «стихийных» рынков. Таким образом, они смогут стать культурным достоянием сродни рынков Барселоны или Токио. Поэтому встал вопрос о ликвидации нелегальной торговли для сохранения хорошей репутации Москвы и реставрации рынков исторического значения.

Также было выдвинуто предложение их полной реконструкции, создания лояльной стоимости для покупателей и пополнение имеющейся продукции. Собянин отметил, что в Москве уже есть такие рынки, которым должны соответствовать и другие крупные торговые точки.

Отмечается, что рынки в последнее время стали не только местом покупки свежих продуктов и одежды – прослеживается тенденция к созданию мест для встреч как с друзьями, так и с деловыми партнёрами в специально отведённых заведениях.