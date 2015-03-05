В Воронеже пытались открыть секс-шоп SOBLAZN рядом с детским клубом‍

Странного рода соседство заметила директор подросткового центра "Улыбка", базирующегося по улице Остужева в 1-ом доме на том же этаже, Наталья Соколова.

В Воронеже пытались открыть секс-шоп с характерным названием SOBLAZN рядом с детским клубом‍ "Улыбка". Вскоре об этом стало известно в сети. После этого Наталья Соколова согласилась дать небольшое интервью для местных СМИ, которые послужили источником информации.

По ее словам, детский клуб, которым она управляет, является филиалом центра развития творчества детей и юношества "Крылатый". На данный момент он активно развивается и имеет довольно много посетителей. В помещении рядом с ним за годы работы уже сменилось несколько арендаторов, однако последнее время оно пустовало.

И лишь недавно стало ясно, что помещение вновь сдается под аренду. На входе начали монтаж вывески, а также проводились работы внутри. Через короткое время стало понятно, что владелец открывает магазин интимных товаров. Туда уже начали завозить товар, когда директор детского клуба пошла с жалобой в управу района. Тем не менее, решить все удалось без конфликта. Владелец пошел навстречу и не стал открывать магазин в том месте, осталась лишь вывеска с горячим названием SOBLAZN.