"Каюсь! Родину люблю!", - такими словами после оправдывалась директор МБОУ СОШ №30 города Уссурийск Татьяна Бабенко, которая подписала грамоту с украинской символикой.

В Приморье школьницу наградили грамотой с гербом и флагом Украины. Это произошло в одной из школ города Уссурийск. В сети об этом стало известно, когда соответствующую видеозапись опубликовали родители девочки. На первый взгляд грамота и правда кажется непримечательной, однако, если присмотреться, становится непонятным, почему ее вручили в российской школе.

Стоит отметить, что после шумихи в себя местное управление образования и молодежной политики затеяло проверку по факту произошедшего. Директор школы уже дала комментарий на этот счет. Она пояснила, что у учительницы, которая их подписывала, не хватило одной, тогда она скачала ее из интернета и распечатала, однако не заметила на ней герб и флаг Украины. По словам Татьяны Бабенко, девочке уже преподнесли новую грамоту с российской символикой.

Стоит отметить, что подобные казусы уже происходили ранее в российских школах. Так, в 2015 году подобной грамотой наградили ребенка из Барнаула, а в 2016 - из Добрянки и Биробиджана.