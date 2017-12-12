Новая конструкция будет приподнята над землей на 10 сантиметров, в результате чего водители ради своей же безопасности будут сбавлять скорость при приближении к ним.

В России создадут пешеходные переходы нового типа. Известия об этом сообщают отечественные СМИ. По большей степени эту разработку будут внедрять на территории жилых кварталов, в особенности около подъездов и игровых площадок для детей. Такая мера должна помочь позаботиться правительству о безопасности граждан.

Проект по использованию пешеходных переходов нового типа будет разработан до конца настоящего года. Больше об этом рассказал представитель от Росстандарта Александр Шумский. По его словам, в местах, где находятся переходы для пешеходов, искусственным путем будет создана бугристая поверхность. Она будет напоминать лежачего полицейского. Благодаря этому водители будут приостанавливаться, чтобы преодолеть препятствие без негативных последствий для своего автомобиля, а заодно и пропускать пешеходов.

Кроме того, по плану ширина проема в таких местах уменьшится примерно до трех метров, чтобы воспрепятствовать обгону автомобилей. Таким образом планируется снизить вероятность возникновения ДТП.