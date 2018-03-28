YouTube закрыл доступ к каналу пранкера Евгения Вольнова, который разыгрывал морги Кемерово во время пожара

Популярный видеохостинг YouTube сегодня заблокировал канал известного украинского пранкера Евгения Вольнова, который прославился на территории России после распространения ложных сведений по делу о торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Известно, что данная мера была применена, по формулировке сервиса, за нарушение принципов сообщества. На данный момент, если пользователь пытается просмотреть любой видеоролик, ни один из них невозможно просмотреть.

Ранее сообщалось, что во время трагедии в Кемерово Вольнов совершал звонки в городские морги, и, представляясь сотрудником спасательной службы, заявлял о десятках жертв, которые вскоре прибудут на место назначения. В итоге пранкер был заочно осуждён и арестован одним из российских судов.

Напомним, трагедия, всколыхнувшая всю страну, произошла в Кемерово 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня». Пожар, охвативший здание, унёс жизни шестидесяти человек, сорок из них - дети. Следствие и судебные заседания относительно фигурантов продолжаются.