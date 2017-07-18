Археологи раскрыли секрет находки 1996 года в Гостином дворе Москвы

Московские археологи заявили об открытии тайны одной из находок двадцатилетней давности.

Так, в 1996 году в районе Гостиного двора было найдено два кувшина, которые содержали внутри себя русские и европейские монеты общим количеством девяносто пять тысяч. Однако в ходе детального исследования находки оказалось, что кувшины являются составляющими частями прототипа самогонного аппарата родом из семнадцатого столетия.

Известно, что котёл аппарата мог вмещать в себя семь литров жидкости. Учёные заявляют, что данное изделие является уникальным и очень редким в сфере российской археологии. Вследствие отсутствия описания и подробной аналитики подобная находка является грандиозным открытием для учёных и интересным экспонатом для жителей и гостей столицы России. Считается, что полную композицию может дополнить результат раскопок в Сибири, в ходе которых также были найдены составляющие прототипа.

Любой желащий может посмотреть на самогонный аппарат в Музее археологии Москвы, который находится на Манежной площади.