Российские и австралийские биохимики научились быстро распознавать рак и лечить его с помощью наночастиц

Суть состоит в универсальной платформе, позволяющей тратить намного меньше времени на создание онкологических лекарств от новых разновидностей раковых клеток. Она покрывает наночастицы молекулами, которые способны распознавать опухоли.

За последние несколько лет ученые из России наладили отношения с исследователями из других стран, чтобы вместе исследовать область онкологии и создавать новые лекарства. Очень часто их разработки строятся на основе наночастиц, потому что в нередких случаях эти частицы могут удалить опухоль или нейтрализовать микробы и вирусы. Однако бывают случаи, когда наночастицы проносят в организм человека ядовитые молекулы, чтобы немного уменьшить дозу, которая необходима для полной нейтрализации опухоли.

Российские ученые рассказали о том, что в методе, который использовался ранее, есть серьезные недостатки из-за того, что раньше различные наночастицы биохимики создавали вручную, это занимало достаточно много времени, однако их новая разработка смогла помочь это исправить.

Платформа может сама быстро опознавать раковые опухоли. На это уходит не более 10 минут. После этого она определяет тип рака и лечит его с помощью наночастиц. Новый метод российских и австралийских ученых построен на основе наночастиц, которые убивают раковые клетки, и молекулах белка HER2, который распознает рак.