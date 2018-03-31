Сохранение номера и тариф для туристов: в России заработает новый мобильный оператор

Во время проведения пресс-конференции Startup Village была представлена новая мобильная сеть под названием Easy4, которая будет работать на территории России.

Известно, что SIM-карта сможет подключаться к нескольким мобильным операторам, в том числе и зарубежным. Также будет возможность подключения специального туристического тарифа, который также будет уместным для бизнесменов, часто вылетающих из страны.

Тариф предлагает платить за исходящие вызовы абонентам, живущим в других городах и странах два рубля за минуту разговора и десять копеек за мегабайт использованного интернет-трафика. Подключив Easy4, не потребуется менять актуальный номер, есть возможность оставить существующий по желанию абонента.

Приобрести карту можно будет в активных местах скопления туристов – отелях, вокзалах, аэропортах. Таким образом, Россия станет ещё одной страной в группе EasyCall вместе с Нидерландами, Германией, Испанией, Турцией и другими странами.