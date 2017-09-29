Сплошная грязь: Выделенные пять миллионов рублей не улучшили качество дорог под Ростовом

Жители поселка Шаповаловка пытаются разгадать эту загадку и не понимают, как такая огромная сумма денег не сделала проезд к их населенному пункту более доступным.

В Ростовской области жители Обливского района провели свое расследование на тему того, по какой причине в их местности до сих пор остается настолько ужасное качество дорог, ведь для этих целей около семи лет назад была выделена огромная сумма денег. В результате они написали жалобу к ОНФ, чтобы его представители также заметили проблему и постарались ее решить. В ходе этого эксперты партии признали, что выделенные более пяти миллионов рублей не улучшили качество дорог под Ростовом.

Пока шаповаловцы жаловались на сплошную грязь, в ОНФ выяснили, что за прошлый и настоящий месяц администрация Обливского района собиралась произвести ямочный ремонт и убрать повреждения асфальта, используя при этом сумму на один миллион рублей. Выяснилось же, что лишь одна треть всей дороги до Шаповаловки покрыта асфальтом. Помимо этого, муниципальные власти заключили с несколькими исполнителями контракты на ремонт дорог и в общей сложности с 2011 года потратила на это около 69 миллионов рублей.