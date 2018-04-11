Исаак Калина сообщил о подписании соглашения по интеграции МЭШ и Российской электронной школы

Возможности Московской электронной школы (МЭШ) будут интегрированы в Российскую электронную школу, согласно подписанной договоренности между руководителем Минобра РФ Ольгой Васильевой и московским мэром Сергеем Собяниным. Об этом, ссылаясь на лидера столичного Депобразования Исаака Калину, рассказал сайт PROHITECH.RU. По словам Исаака Калины, в рамках МЭШ до конца 2018-го года большая часть работающих в главном городе РФ школ получит современное оборудование. Речь, в частности, идет о ноутбуках и электронных панелях.

Как добавил Исаак Иосифович, за наполнение проекта МЭШ контентом отвечают учителя. Это естественный процесс, ведь опытному педагогу не нужны подсказки, какие сценарии урока лучше других. Еще один важный момент — никакого навязывания контента «сверху» нет.







