Борьба с контрафактом поможет развитию рынка органики России, считает Сергей Бачин

Россия располагает всем необходимым для развития рынка органической продукции, считают представители органического производства. В Национальном органическом союзе, отметившем на днях свое пятилетие, уверены, что за пять-десять лет российский рынок органики может достичь 4 млрд. долларов и увеличить долю своего присутствия на мировом рынке до 15%.

Значительную роль в становлении органического сельского хозяйства и животноводства в России играет НОС, считает один из членов организации, глава ГК «Агранта» и руководитель проекта «АгриВолга» Сергей Бачин. Главной заслугой союза, отмечает девелопер, является пробуждение у россиян общественного интереса к органике.

Для дальнейшего развития отрасли и повышения ее доли на мировом рынке, представителям органического производства необходимо уделить больше внимания в информационно-образовательной деятельности и борьбе с контрафактом.

Как отмечает Сергей Бачин: "Сейчас подделывают всё. Нужна чёткая система защиты от контрафакта".



