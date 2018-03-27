Власти Кемерово завили о появлении новой должности после пожара в "Зимней вишне"

После нашумевшей катастрофы в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» правительство города внедрило новую должность – появится уполномоченный по делам родственников погибших вследствие пожара.

Заявляется, что этим человеком стала женщина пенсионного возраста, не являющаяся сотрудником администрации Кемерово. Также исполняющий обязанностей губернатора Сергей Цивилев отметил, что деятельность является направленной на работу с общественностью. Известно, что женщина уже имела опыт подобного рода занятий, общаясь с правительством города во время трагедии. На данный момент главным фактором деятельности является коммуникация с родными и близкими погибших в катастрофе.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» случился двадцать пятого марта, вследствие которого погибло шестьдесят человек. После этого глава Кемеровской области Аман Тулеев добровольно написал прошение об отставке, а подозреваемые в халатном отношении находятся под арестом.