В Казани "заминировали" вокзалы

Сегодня в полицейские отделения Татарстана поступили сообщения о минированиях вокзалов Казани и Набережных Челнов. По словам очевидцев, около Северного вокзала находилось несколько машин скорой помощи, полиции и пожарной службы.

Спустя несколько часов было заявлено, что тревога оказалась ложной, так как минирования не подтвердились ни на одном из заявленных потенциальных мест подрыва. По предварительным данным, в ходе эвакуации было выведено из зданий порядка шестисот человек. Ситуация не сказалась на курсировании и поездов и электричек, вокзалы продолжают работать в штатном режиме.

Началось расследование, поиски злоумышленника продолжаются.

Ранее стало известно, что накануне финала Лиги Чемпионов, который прошёл вчера, в Киеве «заминировали» пять станций метрополитена. После эвакуации пассажиров и сотрудников началась проверка информации полицейскими, кинологами и спасателями об угрозе взрывов, которая в итоге не подтвердилась.