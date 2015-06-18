Экс-главе ГУ МЧС Кемерово Александру Мамонтову продлили арест на 3 суток

Суд города Кемерово рассматривал ходатайство от прокуратуры о выборе меры пресечения для руководителя кемеровского МЧС Александра Мамонтова и главы управления надзорной деятельности Григория Терентьева.

В зале суда прокурор требовал продления ареста для Мамонтова, мотивируя это нечитаемостью предоставленных материалов дела. Однако следователи возразили против этого, заявив, что все материалы полные и обоснованные доказательствами и уликами. Защитники ответчиков выставили ответное ходатайство в связи с недостаточным ознакомлением с делом.

Как заявил один из адвокатов, находящиеся на свободе фигуранты имеют преимущество в подготовке дачи показаний и, учитывая высказывания прокуроров, задержанные имеют полное право выйти на свободу прямо сейчас из зада судебных заседаний.

В итоге судья после недолгого пребывания в комнате совещаний постановила продлить арест Мамонтову на семьдесят два часа и перенесла следующее заседание суда на 28 мая.