Каким стал самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ по сравнению с 2017 годом

Рособрнадзор объявил, какой предмет стал самым популярным для сдачи единого государственного экзамена.

Сравнивая с прошлым годом, абитуриенты также более активно выбирают обществознание – в 2018 году более пятидесяти процентов респондентов интересуются этим предметом. Из числа опрошенных шестьдесят три процента выбрали математический профиль, четверть – физику, двадцать один – сферу биологии и четырнадцать процентов – область химии.

Напомним, единый государственный экзамен традиционно пройдёт в три этапа. Первый начнётся двадцать восьмого мая и закончится второго июля. В 2018 году эту процедуру пройдёт семьсот тридцать тысяч человек, что является более высоким показателем по сравнению с 2018 годом.

Также в этот раз каждая аудитория будет оснащена камерами видеонаблюдения, а также девайсами для мгновенной печати и сканирования материалов для экзаменов в целях ликвидации коррупционных схем, которые особо часто наблюдались в прошлые годы.