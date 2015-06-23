Эрмитаж получит компенсацию в 856 миллионов рублей

Государственный музей Эрмитаж подал ходатайство в суд против экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова.

Известно, что он обвиняется в мошенничестве со средствами, выделенными из бюджета на постройку хранилища фонда музея. По предварительным подсчётам, сумма нанесённого ущерба составляет четыреста пятьдесят миллионов рублей, однако не исключается, что это число возрастёт.

Эрмитаж подписал контракт с компанией-застройщиком «Мехстройтранс» на 3,7 миллиарда рублей три года назад. Считается, что план по хищению средств возник заранее. Позже этот контракт был расторгнут, но застройщики уже получили аванс в один миллиард рублей и в итоге не успел закончить работу в назначенные сроки. После чистосердечного признания в суде суд назначил условные сроки троим участникам заговора, ещё четверо вышли по условно-досрочной освобождённости.

Также судья постановил выплатить потерпевшей стороне восемьсот пятьдесят шесть миллионов рублей за моральный и финансовый ущерб.