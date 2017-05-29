Абитуриентам перед ЕГЭ сделали предупреждение

Незадолго до Единого государственного экзамена Рособрнадзор традиционно настоятельно порекомендовал абитуриентам не пользоваться предложениями о покупке правильных ответов от мошенников, которые пока остались, но каждый год тенденция их появления идёт на спад.

Также особенно руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов обратил внимание выпускников на то, что при наличии микронаушников, мобильных телефонов и прочих средств для списывания результаты аннулируют, даже если техника не будет использована.

Также Кравцов заявил, что в этом году на ЕГЭ будет работать новая система, которая минимизирует взаимодействие человеческого фактора на результат экзамена. Сообщается, что бланки с заданиями и форма для ответов будут распечатаны непосредственно перед написанием работы в аудитории вместе с будущими студентами.

Единый государственный экзамен пройдёт в 2018 году трёхэтапно. Основной экзаменационный период охватывает дни с 28 мая по 2 июля.