Банк России заявил о выпуске инновационных памятных банкнот

Центральный Банк Российской Федерации планирует выпустить лимитированный тираж памятных банкнот, которые будут посвящены грядущему Чемпионату мира по футболу.

Известно, что с одной стороны будет находиться изображение мальчика, стремящегося к высоте своего кумира, а именно легендарного вратаря всех времён и народов Льва Яшина. С обратной стороны расположился футбольный мяч в полёте, который символизирует планету с выделением карты России.

Идея была анонсирована в прошлом году. Сегодня же, 22 мая, была презентована первая купюра, сделанная из пластика. Известно, что подобная банкнота является первой во всей истории государства. Заявляется о количестве в будущем выпущенных купюр – двадцать миллионов экземпляров. Также указывается, что на купюре есть полупрозрачное окно, которое в зависимости от угла обзора может изменять свою цветовую гамму.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в этом году пройдёт в одиннадцати городах России и начинается совсем скоро – 14 июня.