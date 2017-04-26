Выпил - не хулигань: РЖД предложила за хулиганство запрещать поездки

Глава РЖД заявил о инициативе, которая облегчит жизнь спокойным гражданам. Предлагается составить список нежелательных пассажиров, которые устраивали беспорядки в электричках и поездах дальнего следования.

Если подобное поведение не проявится в течение одного года, человека могут убрать из этого списка и он может продолжить пользоваться железнодорожным транспортом. Мера будет приниматься в тех случаях, когда для покупки билета необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации для того, чтобы в будущем идентифицировать нарушителя.

До этого предложения проводники не имели никакой власти над дебоширами – сжимали зубы и терпели, ведь по закону никто не имеет права высадить пассажира при оплаченном билете. Считается, что это поможет людям чувствовать себя намного комфортнее и спокойнее во время поездки.

Тем временем авиаоператоры уже получили право на внедрение подобных списков. Более того, в этом случае меры более серьёзные – хулигану запретят летать в течение трёх лет.