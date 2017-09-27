Суд в Москве отклонил иск пользователей Telegram

Московский городской суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства тридцати шести россиян по вопросу мессенджера Telegram.

Истцы хотели добиться признания некомпетентности Федеральной Службы Безопасности, требовавшей предоставить ключи шифрования Telegram, что с технической точки зрения является невозможным. Суд решил, что иск не продемонстрировал нарушение прав и свободы истцов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Российской Федерации дал возможность ФСБ мониторить переписки граждан государства, пользующихся мессенджером, созданным Павлом Дуровым. Принять этот исход были готовы не все, поэтому был составлен иск и подан в суд. Также отмечалось, что в случае отказа пользователи пойдут в более высокую инстанцию, а именно в Европейский суд по правам человека.

Напомним, мессенджер Telegram отказался отдавать ключи шифрования ФСБ, вследствие чего сначала был оштрафован на восемьсот тысяч рублей. После дальнейшего невыполнения требований в марте было принято решение заблокировать Telegram с помощью Роскомнадзора, что, впрочем, не принесло желаемого результата.