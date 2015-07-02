Жительница Сибири рассказывает, что оставалась сотрудницей правоохранительных органов около 20 лет, и за это время начальство часто принуждало ее к сексу, взамен на то, что она будет оставаться на службе.

Россиянка ушла из полиции, чтобы обучать проституток отстаивать свои права. Свою историю подробнее она рассказала в интервью одному из отечественных изданий. По ее словам, она перешла со службы на военную пенсию, как только смогла, так как в полиции подвергалась травле и издевательствам со стороны начальства как женщина. Она рассказала, что, особенно поначалу ее часто склоняли к сексу шантажируя увольнением. Не зная, как защитить свои права, она соглашалась, о чем сейчас очень жалеет.

Также она говорит, что была рада, что ушла, однако денег с пенсии на жизнь ей не хватало, поэтому она решила делиться накопленными знаниями с теми, кто работает в секс-индустрии и может сталкиваться с определенными проблемами. На сегодняшний день она создала свою программу тренингов и семинаров, с которыми ездит по России. По ее словам, ее цель - обеспечить проституткам безопасные условия работы.