Роспотребназдор завершил масштабную проверку гостиниц в Турции

Турецкие гостиницы сделали выводы по безопасности и профилактике болезней среди туристов.

Роспотребназдор заявляет, что главные акценты были сделаны на приготовлениях в плане безопасной еды и напитков, в том числе питьевой воды, повышению квалификации сотрудников, а также улучшили уровень подготовки профилактических мероприятий.

Также были произведены исследования в лаборатории для ликвидации минимальных рисков. Помимо этого, эксперты проследили за выполнением условий улучшения качества проживания в отелях во время сезона отпусков.

Меры были применены в связи с вспышкой вирусного заболевания Коксаки, которая произошла в прошлом году. На тот момент было заражено более тысячи отдыхающих россиян. Известно, что этот вирус относится к виду герпетических, который активно развивается в пищеварительном тракте человеческого организма и является крайне заразным. Основной группой риска считаются дети раннего возраста – до десяти лет.