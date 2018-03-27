Дело Кемерово: главных подозреваемых не спешат выпускать из-под ареста

Суд города Кемерово продлил меру пресечения до двадцать четвёртого августа главным подозреваемым в деле о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», вследствие которого погибло шестьдесят человек: техническому директору Георгию Соболеву, охраннику Сергею Антюшину и главному ответственному за пожарную безопасность Александру Никитину.

Также известно, что ходатайство о продлении ареста поступило для таких персон, как управляющая торгового центра Надежда Судденок, обслуживающий противопожарного оборудования Игорь Полозиненко, глава Госстройнадзора в Кемерово Танзила Комковая и генеральный директор компании-владельца Юлия Богданова. Ходатайства будут рассматриваться в судебном порядке с двадцать второго по двадцать четвёртое мая.

Напомним, происшествие в Кемерово произошло 25 мая 2017 года, вследствие которого погибло шестьдесят человек, в том числе сорок один ребёнок. На данный момент окончательного решения суда не имеется по причине масштабов случившегося преступления.