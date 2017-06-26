Социологи обнародовали список самых нецензурных городов России

Социологи Москвы составили рейтинг городов России по критерию использования матерных выражений.

Жителям были заданы стандартные вопросы о частоте употребления крепкого словца, в ходе которых было проведено исследование. Сотрудники агентства считают, что подобное воздействие на лексикон нынешнего поколения оказывают в основном современные музыкальные группы, использующие нецензурную лексику в своих произведениях.

Однако филологи не так уверены в подлинности, ведь не все люди будут честны в данных исследованиях вследствие своего стеснения. Они выступают за живое наблюдение и выборку другим образом, но это трудновыполнимый способ.

Поинтересовавшись мнением об этом вопросе у представителей власти, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не отрицает, что в стрессовой ситуации он может употребить матерное слово для более красочного описания. А глава Роскомнадзора Александр Жаров относится к брани крайне отрицательно и призвал вести всех что в реальной жизни, что в интернет-сообществах вежливо и уважительно ко всем.