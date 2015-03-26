Московский ресторан оказался в центре скандала

Московский суд постановил оштрафовать один из московских ресторанов на сумму восемьсот сорок тысяч рублей за пиво, настоянное на конопле.

В процессе проверки от прокуратуры обнаружилось, что в барной карте заведения имеется в наличии изображение наркотического растения, а также его текстовое описание в подробностях. Прокурор заявил, что подобная реклама провоцирует неослабляемый интерес среди различных возрастных категорий и провоцирует население на нарушение закона.

Известно, что канабис входит в перечень растений, которые содержат наркотические или психотропные вещества и является запрещённым для использования и распространения на территории Российской Федерации. На руководителя заведения и непосредственно ресторан было заведено два административных дела, подразумевающих штрафные санкции.

Генеральный директор попробовал обжаловать данное решение, но ходатайство было отклонено и приговор остался в силе.