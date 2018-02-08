В рамках Всероссийской олимпиады школьников впервые призерами стали учащиеся Дагестана

Назначение бывшего директора московской школы Алексея Карпухина (оно имело место в 2017 г.) на пост заместителя министра образования Дагестана принесло свои плоды. В первый раз в истории ребята из этой республики вошли в число призеров проводящейся на ежегодной основе Всероссийской олимпиады школьников. Таким образом, помощь московского опыта образования оказалась весьма кстати. Об этом написал сайт Москва News.

За последние семь лет уровень московского образования соответствует лучшим мировым практикам. Школьники главного города Российской Федерации заслуженно занимают место в ТОП-10 лучших среди учащихся самых крупных планетарных городов.

Как сообщал Исаак Калина (руководитель Депобразования города Москвы), в последние семь лет специалистами его ведомства была проделана большая работа. Неслучайно, в 321 из чуть более шестисот местных школ есть хотя бы один победитель/медалист Всероссийской олимпиады. Если говорить о городском уровне, то победители/призеры есть почти у всех школ, что работают на территории столицы РФ, — констатировал министр.



