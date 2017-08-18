Инициатором подобного законопроекта стал губернатор города Георгий Полтавченко . Напомним, сейчас наказание за игру на музыкальных инструментах в метрополитене предусматривает штраф до 500 рублей. В будущем он может вырасти до 3000 рублей.

Для музыкантов в метро Санкт-Петербурга повысят штрафы. Новость об этом сообщают СМИ Ленинградской области. Как уже сообщалось, за это выступил местный губернатор Георгий Полтавченко. Он высказал мнение, что поющие люди или те, кто играет на музыкальных инструментах в Петербургском метрополитене, мешают остальным пассажирам. Объяснил он это тем, что вокруг них часто собираются люди, чтобы послушать, и таким образом создаются помехи в движении для остальных.

Полтавченко отметил, что штрафы для таких нарушителей уже предусмотрены, однако они не особо останавливают творческих личностей. По этой причине он решил предложить обсудить в ходе законодательного собрания города учреждение более серьезного наказания.