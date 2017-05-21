Сотни частных домов Ростова-на-Дону останутся без света в ближайшие дни

В РГЭС уже сообщили, что дискомфорт от отсутствия электроэнергии горожанам придется потерпеть из-за планового обслуживания приборов рабочими.

СМИ передают срочные новости об отключении электроэнергии, которое затронет сотни частных домов Ростова-на-Дону. Как стало известно, это произойдет уже сегодня и продолжится до последнего дня мая. Тем не менее, без света останутся горожане не всех указанных адресов сразу - все будет происходить поочередно и в согласии с разработанным планом.

Уже сегодня, 17 мая до пяти часов вечера света не будет на улице Советская, Просторная, Павлова, Целинная и других в этих же районах. Работы по проведению техобслуживания оборудования продолжат также и на следующий день, 18 мая. По этой причине без света останутся жители улиц с 1-ой по 3-ю Кизитериновскую, Невельской, Демьяна Бедного и других. Дольше всего, в течение десяти дней будут проводить работы в районе улиц Родниковая, Песчаная, Писательская и прилегающих к ним переулков.