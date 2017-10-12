Фото бабушки в Gucci из Воронежа стало предметом обсуждения в сети

Фото бабушки из Воронежа в кардигане известного итальянского бренда Gucci стало предметом обсуждения в сети. Горожане засняли стильную старушку в красном одеянии, когда та возвращалась после посещения магазинов.

В сети бурно обсуждают фотографию, которая попала в сеть благодаря одному из жителей российского города Воронеж. На ней запечатлена бабушка, одетая в кардиган с принтом известной заграничной фирмы Gucci. Ее одеяние привлекло автора фотографии не только своей яркостью (а оно было красным), больше всего он обратил внимание на то, что волей неволей пожилая женщина следует современным трендам. Такая ситуация очень его повеселила. В честь этого он подписал снимок фразой "Gucci Gang", которая является одноименной названию популярному треку зарубежного исполнителя Lil Pump.

Тем не менее, не все согорожане поддержали юмор наблюдательного прохожего. Многие отметили, что пожилой женщине пришлось купить тот товар, которым сейчас заполнен весь рынок. Тем не менее, многие отметили, что, несмотря на свой возраст, выглядела она ухоженно и аккуратно, так что смеяться над ее стилем было бы неуместно.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о девушке из Воронежа, которая показала свой невероятный шпагат.