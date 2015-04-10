В Омске уже год власти не могут убрать остатки разрушенного дома

Сегодня, 07:24 \\ Страны / Россия

Жители одного из районов Ленинского округа Омска целый год наблюдают за своими окнами картину разрухи и безразличия властей.

За помощью горожане обращаются уже в социальные сеть. Как стало известно, год назад в районе Старая Московка власти приняли решение снести дом. Однако на этом их решительность закончилась: посреди улицы так и остались обломки бывшего строения, которые превращают жилой район в подобие свалки.

Расположено это место по улице Волго-Донской, 29.  Как сообщают страдающие от бездействия жители, в округе также находится много открытых люков, которые всегда привлекают детей. Огромную кучу мусора окружают десятки жилых домов, в которых проживают дети – любители лазить по «заброшкам». Родители опасаются, что в тёплое время года их чада станут массово травмироваться, пытаясь исследовать усыпанную мусором территорию.

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Автор - Елизавета Трюфель
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