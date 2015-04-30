Роллы за победу: К 9 мая в Ульяновске создали роллы в виде георгиевской ленты

В Ульяновске предприниматели решили по-своему подойти к годовщине победы в Великой Отечественной Войне. Один из японских ресторанов предлагает приобрести роллы «День победы» в виде георгиевской ленты.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, рассказывающая о предпразничном нововведении. «Люди, вы вообще рехнулись, что ли?», - задается автор публикации. Он отмечает, что не нашел слов описать увиденное и не понимает, как подобное решение пришло в голову владельцам предприятия. На изображении видно роллы, которые по цвету соответствуют такому атрибуту Дня победы, как георгиевская лента. В названии указывается, что это вторая версия подобного блюда.

Мнение пользователей Сети разделилось. Одни считают, что подобное название для роллов неприемлемо и порочит праздник. Другие не нашли в этом ничего странного, отмечая, что такое наименование имеет право на существование.