В Махачкале девушка угрожает шлепать парней по попе на улице

В Махачкале девушка-блогер угрожает шлепать парней по попе на улице и снимать их реакцию на видео. Перед тем, как осуществить свою затею, она решила спросить своих подписчиков, что они думают по этому поводу.

Жители Дагестана высказали свое мнение по поводу предложения одной местной блогерши, которая решила устроить пранк над местными жителями Махачкалы, а точнее над молодыми парнями. Ее затея состоит в том, чтобы, гуляя по улице, шлепать молодых людей по попе и смотреть, как они реагируют. Девушка считает, что такой контент собрал бы много просмотров на ее канале одного из видеохостингов.

Тем не менее, подписчикам такая идея не понравилась, о чем они и решили сообщить в комментариях под ее сообщением. Многие уверенны, что Дагестан - это не самая подходящая страна для подобных шуток. Кое-кто даже написал, что за такое поведение блогерша рискует быть "увезенной в лес". В целом комментаторы заметили, что идея на самом деле "бредовая", а представительницы прекрасного пола написали, что если бы эта блогерша во время пранка подошла бы к их мужу, то ей бы точно не поздоровилось.