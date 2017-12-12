Собянин рассказал, на сколько и когда повысят заработную плату работников метро‍

Мэр Москвы Сергея Собянин рассказал, на сколько и когда работникам метро поднимут заработную плату. По его словам, этого заслужили также и работники электродепо "Владыкино", ведь они регулярно обслуживают около 8 процентов от всех поездов Московского метрополитена.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин побывал на некоторых городских электродепо. В том числе, его визит пришелся на "Владыкино". Там он лично встртился с работниками и наградил их благодарственными письмами. По его словам, они много трудятся, чтобы столичный метрополитен работал без перебоев. Неспроста мэр выбрал именно это электродепо, так как вскоре ему исполнится 27 лет со дня создания. Также он решил приурочить событие к празднику всех женщин, который произойдет уже через несколько дней. В связи с этим Сергей Собянин заявил, что работникам метро уже в этом году поднимут заработную плату.

Так, изменения придутся на июль 2018 года. Оплату труда повысят на 4 процента каждому. Если ранее средняя заработная плата работника составляла 86 тысяч рублей, то теперь эта цифра будет достигать почти 90 тысяч. У машинистов же средняя оплата была примерно 113 тысяч рублей, и теперь эта цифра поднимется до 117 с половиной тысяч.