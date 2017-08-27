Сотрудники метро Санкт-Петербурга объяснили, почему нет туалетов и урн

Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге доступно объяснили пассажирам, почему в подземках до сих пор нет туалетов и убрали урны. Вопрос потребовалось разъяснить после того, как выяснилось, чего больше всего не хватает пассажирам.

У метрополитена Санкт-Петербурга есть личный Telegram-канал, который ведут сотрудники. Недавно в нем проходил опрос, целью которого было выяснить, все ли устраивает горожан в подземке или же им чего-то не хватает. По результатам опроса сотрудники метро ответили на самые часто задаваемые вопросы, объяснив, в частности, почему убрали урны и до сих пор не построили туалеты.

За то, что больше всего не хватает туалетов, проголосовали почти половина респондентов. По их словам, особенно это неудобно, когда с ними находятся дети, ведь им трудно объяснить, что нужно терпеть. Сотрудники метрополитена согласились, что это действительно является проблемой, однако добавили, что пока что возможности предоставить эту услугу нет по техническим причинам. Тут же, однако, они отметили, что в будущем, возможно, эту проблемы все же решат.

В отношении урн сотрудники подметили, что это приманка для террористов. По их словам, в развитых странах уже давно нет контейнеров для мусора, хоть это и может приносить определенный дискомфорт.