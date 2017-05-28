Сильный туман повлияет на задержку рейсов в аэропорту Симферополя

Более пяти рейсов из Москвы, пара из Санкт-Петербурга и один из Сочи - прибудут в конечный пункт маршрута - Симферопольский аэропорт, со значительной задержкой. Причиной тому послужили плохие погодные условия в виде тумана и низкой видимости.

Задержка рейсов варьируется от нескольких минут до четырех часов. 5 января Туман «поглотил» не только столицу Крыма - Симферополь, но и такие города полуострова как: Севастополь, Керчь и т.д.

В пресс-центре МЧС делали заявление об ухудшении погодных условий. Сотрудники министерства, обращаются ко всем водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим на дорогах в виду слабой видимости.