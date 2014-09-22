Nike и Sony создали кроссовки в стиле PlayStation

Совместное производство компаний Nike и Sony создало кроссовки в стиле игровой приставки PlayStation. Новинка появится на полках американских магазинов в начале февраля.

Яркий бренд, пользующийся популярностью во всем мире,‍ Nike будет удивлять своих поклонников, а также игроманов новой коллекцией спортивной обуви. Проект был осуществлен совместно с японским производителем электроники Sony.

Новая модель кроссовок выполнена в цветах и стиле знаменитой игровой приставки PlayStation. На рынке она появится под названием Nike PG-2 Nike.

Также для фанатов компьютерных игр и спорта будет выпущена особая версия со светящимся логотипом PS. Известно, что пара подобной обуви уже появилась в коллекции баскетболиста НБА Пола Джорджа, что должно по замыслу создателей линии кроссовок привлечь дополнительных покупателей.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель спортодежды Adidas выпустил кроссовки с проездным для транспорта Берлина.