Adidas выпустил кроссовки с проездным для транспорта Берлина

Бренд Adidas Originals выпустил на рынок ограниченную серию кроссовок, оснащеных проездным для общественного транспорта Берлина. Об этом компания опубликовала объявление на собственном сайте.

Производитель одежды заключил сотрудничество с транспортной системой Berliner Verkehrsbetriebe. Теперь любой человек, купивший экслюзивную обувь EQT Support 93/Berlin, получит возможность целый год без ограничений кататься по столице Германии.

Предложение откроют для приобретения с 16 января в фирменных бутиках Берлина: Originals Flagship Store и Overkill. Кроссовки выполнены в расцветке, характерной для сидений поездов в берлинском метро. Общее количество экземпляров не превышает 500 пар. При этом они стоят 215 долларов или 180 евро.