Мой папа пьет, но я его люблю: Дочь Евгения Осина ответила на обвинения в пиаре

Сегодня, 12:26 \\ Шоу-бизнес

После смерти Евгения Осина его дочь Агния стала чаще публиковать в своем Instagram семейные фото и свои песни. 16-летняя девушка решила делиться переживаниями с подписчиками, а те стали ее критиковать и обвинять в «хайпе на смерти».

Уставшая от хейтеров дочь Евгения Осина ответила на обвинения в пиаре. Агния Осина записала несколько роликов, которые уже опубликовала у себя в Instagram. На видео дочь умершего певца Евгения Осина решила прояснить ситуацию.

Агния Осина рассказала, что ей грустно читать сообщения с обвинениями в пиаре. Некоторые пользователи стали писать, что дочь певца вспомнила об отце лишь тогда, когда тот умер. Агния Осина утверждает, что она и ее мать помогали Осину и старались его поддерживать, делая это не под прицелами видеокамер.

По словам Агнии Осиной, свою любовь к отцу, как считают хейтеры, она должна была доказывать на передачах. «Мой папа пьет, но я его люблю», - такую фразу, по мнению комментаторов, должна была каждый раз говорить на шоу дочь Осина.

Агния Осина утверждает, что хейтеры судят ее и ее мать, хотя сами не знают, через что пришлось пройти их семье. Дочь Осина не пыталась оправдаться, а лишь отметила, что многие комментаторы слепо верят «левым передачам». Ранее стало известно, что Агния Осина решила отправиться в музыкальный тур. Дочь певца, которого нашли мертвым с рюмкой в руке, начала сотрудничать с продюсером Андреем Разиным.

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Автор - Анна Пушкина
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