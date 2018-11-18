16-летняя дочь Евгения Осина отправится в музыкальный тур

17 Ноября этого года умер советский и российский певец - Евгений Осин. У музыканта осталась шестнадцатилетняя дочь Агния, которая, по словам продюсера Андрея Разина, очень талантлива и сможет достичь многих успехов в музыке.

Дабы сделать девушку популярной, Разин организовал тур под названием "30 лет вместе". В музыкальной поездке Агния будет сотрудничать с исполнительницей Натальей Гулькиной. Андрей уверен, девушка завоюет публику своим чудным голосом и заработает неплохие гонорары. Дочке Осина предстоит дать 58 концертов.

Также Агния снимется в кино, она будет играть Наталью Грозовскую - солистку группы "Ласковый май". Разин заявил: "Осина-младшая станет самой успешной девочкой нашей страны".