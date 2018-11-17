С рюмкой в руке: сестра Осина рассказала, как умер певец

По словам сестры Евгения Осина, она очень волновалась, когда певец перестал отвечать на звонки и сообщения. Известный артист в течении суток не выходил на связь, после чего его близкая родственница решила отправиться к нему домой.

Альбина, сестра Евгения Осина, нашла мертвого певца в его квартире. Она рассказала, что артист всегда с ней общался и отвечал на звонки, даже будучи пьяным. Сестра часто приходила к Осину домой, она помогала ему по хозяйству и убирала его квартиру. Певец не любил, когда она открывала двери своим ключом, поэтому даже в день обнаружения его трупа сестра более 20 минут звонила и стучала. Лишь потом она решилась открыть дверь и войти в квартиру Осина без позволения.

Оказалось, что опасения сестры Осина были небезосновательными. В квартире она увидела своего брата, лежащего на диване с рюмкой в руке. Сестра Осина рассказала, что певец умер с «самым дорогим», держа в руках рюмку. Альбина вызвала врачей, но медики ничем не могли помочь – Осин был мертв уже сутки. За это время труп певца «одеревенел», из-за чего достать рюмку из его руки было очень трудно. В гробу Евгений Осин лежал в такой же позе, его рука будто бы держала стакан. Ранее сообщалось, что в квартире певца родственники увидели шокирующее зрелище. Жилище Осина покрылось плесенью и грибком, а вся мебель имеет прожженные дыры от сигарет.