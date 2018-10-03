Ким Кардашьян и Канье Уэст наняли пожарных, чтобы спасти свою виллу за 60 миллионов долларо

Знаменитую пару тоже не обошли стороной пожары в Калифорнии, от которых пострадали тысячи людей. Ким Кардашьян с супругом наняли пожарных чтобы уберечь свой дом, который находится в Лос-Анджелесе.

Напомним, ранее сообщалось, что вилла знаменитой пары сгорел дотла. Однако выяснилось, что после проведения эвакуационных мероприятий огонь действительно затронул особняк Кардашьян и Уэста. Но супруги вовремя побеспокоились о состоянии своей недвижимости и наняли пожарных, чтобы успеть спасти жилище.

Дорогостоящая вилла стоимостью $60 млн находится в населенном пункте Хидден-Хиллс. Пара приняла решение нанять частных пожарных, поскольку их дом расположен таким образом, что нельзя допустить распространение огня на стоящие рядом строения. Отмечается, что специальным службам удалось ликвидировать огонь. За это музыкант и его супруга получили благодарность от соседей.

Не только знаменитые супруги пострадали от страшной мощи стихии. Ранее стало известно, что Джерард Батлер и музыкант Нил Янг лишились своих домов. Звезды опубликовали об этом информацию в сети. Американский актер выразил также благодарность и восхищение работой пожарных служб.