Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста стоимостью 60 млн. долларов сгорел до тла из-за лесных пожаров

Из-за лесных пожаров в Калифорнии, дом семьи Кардашьян сгорел до тла. Теперь им приходиться эвакуироваться и подыскивать новое жилье.

Как известно, 9 ноября на Калифорнию обрушился пожар — горели леса в северной части штата. Из-за этого все 250,000 жителей были эвакуированы со своих домов, чтобы переждать это происшествие. Однако за время пожаров, особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста сгорел почти полностью. В социальной сети Twitter Ким обнимает свою племянницу Тру Томпсон и пишет, что главное — они в безопасности, а остальное не имеет значения. Также Ким с надеждой писала о том, чтоб их дом не сгорел, однако этого было не миновать. Сообщается, что стоимость особняка около 60 миллионов долларов.

Не только эта звездная семья пострадала от лесных пожаров. Множество известных личностей объединились и пишут семьям, друзьям и поклонникам письма о том, что, к счастью, им удалось выбраться живыми из этого огня. К сожалению, уже 5 человек были найдены мертвыми в своих машинах. Некоторые пропали безвести.

На данный момент ситуация становится хуже. Остается верить, что аварийно-спасательная группа, пожарные и прочие службы смогут эвакуировать всех жителей и пострадавших в Калифорнии от жуткого лесного пожара. BBC рассказывает о красном уровне опасности в штате, а президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил Чрезвычайное Положение в Калифорнии.